Von Gerd Naumann

Regisseur Georges Lautner steht für einige der gelungensten französischen Kriminal-, Thriller- und Actionfilme. Zu nennen sind da beispielsweise DER BULLE (1967) mit Jean Gabin, DER FALL SERRANO (1977) mit Alain Delon oder Belmondos DER PROFI (1981). Zu seinem Œuvre gehören aber auch mannigfaltige weitgehend unbekannte Werke, die es dennoch Wert sind, gesehen zu werden. Dazu zählt auch VON KILLERN GEHETZT (1967), der auch unter dem Titel DAS MILLIONEN-DUELL bekannt ist.

Die an einem Bankraub beteiligten Gangster kommen allesamt ums Leben, jedoch lässt einer der Verblichenen eine schwangere Witwe zurück. Diese gerät nun ins Visier der Polizei und einer Gangsterbande, beide Gruppen wollen über sie zum Versteck der Beute gelangen. Nun aber hält die Witwe nichts davon, das Versteck zu verraten, will das Geld für sich behalten. Und so kommt es zu zahlreichen irrwitzigen Situationen, bis hin zu einem actiongeladenen Showdown in einem einsam gelegenen Landhaus…

Lautner serviert hier einen Cocktail der cineastischen guten Laune, bisweilen sogar garniert mit sleazigen Elementen. Wunderbar, wie die Schwangerschaft der Protagonistin immer wieder thematisiert wird. VON KILLERN GEHETZT ist eine insgesamt eigenwillige Mischung aus leichter Unterhaltung und einer tragikomischen Note. Dabei weiß der Film zu jeder Zeit zu fesseln, ist also eine klare Empfehlung für Actionliebhaber und frankophile Cineasten.

Die DVD-Edition von Subkultur besteht aus zwei Silberlingen. Auf dem einen befindet sich die französische Langfassung, auf dem anderen die kürzere deutsche Schnittfassung. Diese mildert durch ihre Kürzungen den tragikomischen Charakter der Geschichte deutlich ab. Die Bildqualität ist hervorragend, der Ton liegt bei der Langfassung in Französisch und Deutsch vor; die kürzere deutsche Fassung bietet lediglich die Synchronfassung. Zudem werden Aushangmaterial, der deutsche Videovorspann und der Originaltrailer geboten.

___________________________________________________________________

Fleur d’oseille | Frankreich 1967 | Regie: Georges Lautner | Darsteller: Mireille Darc, Anouk Ferjac, Fanny Robiane, Renée Saint-Cyr, Cécile Vassort u.a.

Anbieter: Subkultur