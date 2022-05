Von Peter Burgunder

TASTE OF FEAR (US-Titel: SCREAM OF FEAR) (1961) war die Initialzündung für einen – durch den Erfolg von Hitchcocks PSYCHO inspirierten – Zyklus modernistischer Thriller in karger (meist schwarzweißer) Bildgestaltung und klaustrophobischer Atmosphäre. In Form eines Kammerspiels mit vier handelnden lebenden Personen und einer Leiche – Vorbild waren sichtlich die britischen Krimi-Theaterstücke von Edgar Wallace und Agatha Christie – erzählt er von den geheimnisvollen Erlebnissen der hübschen, aber seit einem Reitunfall gelähmten Penny Appleby (Susan Strasberg), die nach zehn Jahren ins Haus ihres Vaters an der Cote d’Azur zurückkehrt, der jedoch gerade zu einer Geschäftsreise aufgebrochen ist. Die Stiefmutter und der mysteriöse Hausarzt wirken höchst vertrauensunwürdig, und bald sichtet Penny mehrfach eine nasse Wanderleiche – soll sie gar dem Irrsinn zugeführt werden?

Der von Veteran Seth Holt straff geführte kleine Reißer ist ein Exempel ökonomischen filmischen Erzählens und gilt heute als eine Art heimlicher Kultfilm – das durchgeknallte Drehbuch stammt natürlich von Jimmy Sangster, der den minimalistischen Plot für die meisten der weiteren Filme des Zyklus immer wieder variierte. Auf TASTE OF FEAR folgten PARANOIAC, MANIAC, NIGHTMARE, HYSTERIA, FANATIC, THE NANNY und CRESCENDO, von denen die meisten komplett in der Versenkung verschwunden sind.

Erschienen ist EIN TOTER SPIELT KLAVIER jüngst in der prächtigen Hammer Edition von Anolis. Neben dem Film in herausragender Qualität finden sich wieder zahlreiche besondere Extras. Neben Features, Interviews, Bildergalerien und der deutschen Super-8-Fassung werden auch ganze zwei deutschsprachige Audiokommentare geboten – je von Uwe Sommerlad und Volker Kronz sowie Gerd Naumann und Christopher Klaese. Wer den Film noch nicht besitzt oder bislang nur die alte Sony-DVD kannte, darf hier bedenkenlos zugreifen.

Taste of Fear | Großbritannien 1961 | Regie: Seth Holt | Darsteller: Susan Strasberg, Ronald Lewis, Ann Todd, Christopher Lee, John Serret, Leonard Sachs u.a.

Anbieter: Anolis Entertainment