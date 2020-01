Die Unzertrennlichen – Dead Ringers

Von Oliver Schäfer

Die Zwillinge Beverly und Elliot Mantle (Jeremy Irons) haben schon als hochbegabte Kinder die weibliche Biologie studiert und sind inzwischen als brillante Gynäkologen mit eigener Fruchtbarkeitsklinik bekannt. Beverlys Name mag ungewöhnlich sein, aber beide Zwillinge sind Männer und einander so ähnlich, dass sie sich manchmal für den jeweils anderen ausgeben. Das geht mitunter soweit, dass sie mit derselben Frau schlafen, ohne dass die Frau einen Unterschied bemerkt. Dabei ist Elliot eindeutig der dominantere Zwilling, der in den meisten Fällen die Richtung vorgibt. Eines Tages kommt die berühmte Schauspielerin Claire Niveaux (Genevieve Bujold) in die Klinik, die neben ihrem Drogenkonsum auch aufgrund einer ungewöhnlichen anatomischen Besonderheit keine Kinder bekommen kann. Beverly verliebt sich in Claire und teilt bald neben dem Bett auch ihre Drogensucht. Dies führt zu Spannungen im Verhältnis der Zwillinge und sorgt nach und nach für psychische Probleme bei dem weniger stabilen Beverly. Als Claire für Dreharbeiten zeitweilig abwesend ist, entwickelt Bev in seinem Drogenwahn einige chirurgische Instrumente „für mutierte Frauen“, die für Operationen jedoch gänzlich ungeeignet sind. Nach einem blutigen Vorfall während einer OP wird den labilen Zwillingen die Kliniklizenz entzogen und der psychische und emotionale Absturz der Mantles nimmt Fahrt auf…

Direkt nach seinem Blockbusterremake DIE FLIEGE drehte Cronenberg dieses, locker auf einem wahren New Yorker Fall basierende, düstere Drama mit einem sensationellen Jeremy Irons in der doppelten Hauptrolle. Dabei liefert Irons eine mittels subtiler Details stets gut unterscheidbare Darstellung der Zwilling ab, die durch die exzellente tricktechnische Umsetzung vollkommen überzeugend gelingt. Eine mindestens ebenso überzeugende Darstellung liefert die im Laufe ihrer Karriere stets unterschätze Genevieve Bujold ab, die hier durch ihre zunächst unwissentliche Affäre mit beiden Zwillingen letztlich als Auslöser der folgenden psychischen Katastrophe dient. Cronenberg hat mit diesem psychosexuellen Drama ein stilistisches Meisterwerk abgeliefert, dessen ungewohnte Emotionalität man im tragischen Verlauf der Geschichte mit zunehmendem Entsetzen, aber auch Mitgefühl verfolgt. Dabei gelingt dem Regisseur sogar manche amüsante Sequenz, bei der einem das Lachen jedoch angesichts der Umstände im Hals stecken bleibt. Und ein wenig Bodyhorror wird ebenfalls geboten.

Cronenbergs kühlem Erzählstil zum Trotz ist DIE UNZERTRENNLICHEN eigenartig berührend und voller Sympathie für seine Figuren. Nur selten wurde das langsame Abgleiten in den Wahnsinn so eindrücklich dargestellt. Das Unheil des Film beginnt mit den im Vorspann dargestellten mittelalterlichen gynäkologischen Instrumenten, die eher an Folterwerkzeuge erinnern und setzt sich fort in der teils warmen, teils klinisch-kalten Ausstattung von Carol Spier (NAKED LUNCH) oder den von Cronenbergs Schwester Denise (CRASH) gestalteten blutroten OP-Kitteln. Unterfüttert wird das Ganze von Howard Shores traurigem Score.

Nachdem Cronenberg jahrelang mit seinem Landsmann Mark Irwin (DIE FLIEGE) zusammenarbeitete, hat hier erstmals der Brite Peter Suschitzky (DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK) die Kamera übernommen und liefert überwiegend wärmere und üppigere Bilder, als man sie sonst von Cronenberg kennt. Technisch und darstellerisch wird hier Arbeit vom Feinsten abgeliefert.

Das Vergnügen an diesem tragisch-düsteren Thriller dürfte sich allerdings bei manchem Zuschauer in Grenzen halten, angesichts des abgebildeten menschlichen Dramas. Selten in Cronenbergs Werk ist jedoch die Sympathie zu seinen Figuren so spürbar wie hier.

Koch Media hat diesem Film eine edle Edition spendiert. In hervorragender Abtastung findet sich der Film auf Blu-ray und DVD, ebenso liegt eine Bonus-DVD bei. Die Extras sind zahlreich, darunter Audiokommentare von William Beard oder Jeremy Irons. Auf der Bonus-DVD finden sich zahlreiche zeitgenössische wie auch eigens neu produzierte Featurettes. Man darf mit Fug und Recht sagen, dass DIE UNZERTRENNLICHEN in Deutschland nie besser veröffentlicht worden ist.

Kanada/USA 1988 | Regie: David Cronenberg | Darsteller: Jeremy Irons, Genevieve Bujold, Heidi von Palleske, Barbara Gordon u.a.

Anbieter: Koch Media