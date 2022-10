Von Oliver Schäfer

Der Film beginnt mit einer Rückblende auf eine verheerende Entführung des Turkish-Airlines-Flug 107, die auf dem Flughafen Wien für alle im Flugzeug befindlichen Personen tödlich endet. Acht Jahre später wird der Fall wieder aufgerollt, nachdem ein tschetschenischer Terrorist (Orli Shuka – GANGS OF LONDON) während eines Verhörs verrät, dass es seinerzeit einen Maulwurf im Wiener CIA-Büro gab. Vick Wallinger (Laurence Fishburne – THE MATRIX), nach wie vor Leiter des Büros, beauftragt den auch am damaligen Fall beteiligten Agenten Henry Pelham (Chris Pine – HELL OR HIGH WATER) damit, alle damals mit dem Fall befassten Mitarbeiter und Agenten zu befragen und im Fall der Fälle das Richtige zu tun, um die eventuell unschöne Wahrheit nicht ans Licht kommen zu lassen.

Pelhams Nachforschungen führen ihn über London und ein hartes Verhör seines früheren Kollegen Bill Compton (Jonathan Pryce – THE SALVATION) schließlich ins kalifornische Carmel-by-the-sea. Dort trifft er sich mit seiner Ex-Kollegin Celia Harrison (Thandiwe Newton – WESTWORLD), mit der Henry während der gemeinsamen Zeit in Wien eine leidenschaftliche Beziehung führte, die jedoch mit der Katastrophe am Wiener Flugplatz abrupt endete. Während eines Abendessens in einem Nobelrestaurant an der Küste versuchen Henry und Celia die Geschehnisse zu rekonstruieren, sowohl was das Entführungsdrama angeht, als auch das plötzliche Ende ihrer Beziehung…

Über Rückblenden und einen kontinuierlichen Wechsel zwischen dem heutigen Carmel und dem früheren Wien wird der damalige Wettlauf gegen die Zeit deutlich, aber auch das aus heutiger Sicht teilweise verdächtige Verhalten mancher Mitarbeiter. So hält Celia ein konspiratives Treffen ab, Compton verschwindet plötzlich wegen eines angeblichen privaten Notfalls und Henry selbst nutzt sein Netzwerk mehr oder weniger vertrauenswürdiger Informanten, von denen durchaus einige selbst ihre Finger im Spiel haben könnten. Auch der spätere Selbstmord des Codeknackers Owen Lassiter (David Dawson – PEAKY BLINDERS) könnte mit dem Fall zu tun haben. Und so entwickelt sich aus einem scheinbar romantischen Abendessen ein verschachteltes Spiel, bei dem man sich fragt, wer hier die Katze und wer die Maus ist.

Der dänische Regisseur Janus Metz, der 2017 mit BORG VS. McENROE ein sehr interessantes Tennis-Drama ablieferte, hat hier einen spannenden Old-School-Agententhriller gedreht, der zu großen Teilen am Tisch eines Restaurants spielt und somit überwiegend von den Dialogen und dem Charisma der Darsteller getragen werden muss. Und Pine und Newton beweisen sich hier in großartiger Form, so dass das eher gemächliche Tempo des Films nie zu einem Problem wird. Drehbuchautor Olen Steinhauer, der auch die Romanvorlage verfasst hat, bereitet mit seiner Geschichte ein Puzzle, dessen Mischung von Spionagethriller und Romanze durchgängig überzeugt, nicht zuletzt durch die elegante Kameraführung der Dänin Charlotte Bruus Christensen (A QUIET PLACE).

Insgesamt fügt der Film dem Genre des Agentenfilms keine bahnbrechenden Facetten hinzu, aber 100 Minuten spannende Unterhaltung mit zwei bestens aufgelegten Stars sind auch nicht zu verachten.

All the Old Knives | USA 2022 | Regie: Janus Metz | Darsteller: Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce, Karina Wiedman, Orli Shuka, Corey Johnson, Ahd Kamel, Jonjo O`Neill, Abdul Alshareef, David Dawson u.a.

Anbieter: : Amazon Prime