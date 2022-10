Von Shamway

Über die Qualitäten von Regisseur Wai Ka-Fai kann man sich streiten. Manche sagen, seine besten Filme waren ohnehin diejenigen mit Johnny To (u.a. FULLTIME KILLER), mit dem er 1996 Hongkongs erfolgreichste Filmproduktion „Milkyway Image“ gründete. Tatsache ist jedoch, dass er nach 11 Jahren Regieabsenz mit einem klassischen Hong Kong-Actionthriller in den Regiestuhl zurückkehrt, und das ist natürlich betrachtungswürdig.

Erstmal: Wer der Story von DETECTIVE VS. SLEUTHS folgen kann, ist schon mal gut dran. Die Hongkonger Polizei ist da (zurecht) überfordert und wird ständig an der Nase herumgeführt. Aber dafür gibt’s den ehemaligen Polizeiinspektor Jun Lee (Lau Ching Wan, grandios wie immer), der wegen eines irren Aussetzers aus der Polizei ausgeschlossen wurde und nun unter einer Autoüberführung lebt und wie ein Irrer seine Mordtheorien auf gefühlt tausend Pappschilder schreibt. 17 Jahre später erinnert man sich wieder seiner, weil eine Reihe von Morden seinen Theorien recht geben könnten. Die neuen Opfer sind alles beschuldigte Mörder aus früheren Fällen, deren Fälle aufgrund schlechter Polizeiarbeit nicht weiterverfolgt wurden. Die Mördertruppe, „Sleuths“, macht ein Riesenbrimborium um die Morde, gibt der Polizei Hinweise und führt sie immer wieder auf die falsche Fährte. Nicht einmal Jun Lee hat den Durchblick.

Der Film prescht schnell voran, von Location zu Location, die Story ist chaotisch zusammengesetzt, die Logik wird sehr oft überstrapaziert, zu sehr überstrapaziert. Das geht so weit, dass Wai-Ka Fai einen Zeitsprung ankündigt, „17 Years later“ – und alle Personen sehen gleich aus wie zuvor, sind nicht einen Tag gealtert. Genauso die Action- und Ballerszenen, in denen manch eine oder einer der KämpferInnen längst tot sein müssten, aber jeder weitere Stunt ermöglicht ein weiteres Leben mit der Möglichkeit, nochmal ein Feuerwerk loszulassen. Der Film fühlt sich an, als ob im Plot-Chaos die derzeitigen Verhältnisse in Hongkong widergespiegelt würden. Wer sind die Guten, wer die Bösen, wem kann ich trauen, etc.?

Trotz alledem ist DETECTIVE VS. SLEUTHS sehr schön gefilmt und reiht eine spektakuläre Actionszene an die andere. Von Anfang an, wenn Jun Lee mit einer gefesselten jungen Frau zu einer Pressekonferenz der Polizei vorfährt und mit einer echten Waffe und einem Polizisten als Opfer vor versammelter Menge vorzeigt, wie der schlampig recherchierte Mord wirklich vor sich ging. Richtig gigantisch wird es dann in der Schlussszene, wo auf einem alten, angerosteten Frachter gekämpft wird, der ins Meer geschwemmt wird und der vermeintlich Schuldige in einem Käfig von einem Kran ins Meer heruntergelassen wird.

___________________________________________________________________

San taam daai zin, Hong Kong 2022 | Regie & Drehbuch: Wai Ka-Fai | Kamera: Siu-Keung Cheng | Musik Ben Cheung, Chi Wing Chung | Darsteller: Lau Ching-Wan, Charlene Choie, Raymond Lam, Carman Lee, Tan Kai u.a. | Laufzeit: 102 min.