Von Oliver Schäfer

Die Geschichte von DEADSTREAM dreht sich um den „jackass“-artigen Youtuber Shawn Ruddy, der nach einem böse aus dem Ruder gelaufenen Stunt bei seinem Publikum in Ungnade gefallen ist. Um seinen Status als Influencer wiederherzustellen, begibt er sich allein auf eine Expedition in ein sagenumwobenes, verfluchtes Haus, um die dort angeblich stattfindenden paranormalen Aktivitäten als Humbug zu entlarven. Doch was als witziger Publicity-Stunt gedacht war, entwickelt sich schnell zu einem lebensbedrohlichen Horror-Spektakel, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

Kaum dachte man, das Found-Footage-Genre sei tot, kommt hier DEADSTREAM um die Ecke und reanimiert das Genre mit begrenztem Budget, großem Einfallsreichtum und sehr gelungenen Masken- und Spezialeffekten. Die Story hat man in verschiedenen Inkarnationen schon zigfach gesehen und unser Protagonist Shawn ist ein echter Trottel, der mehr oder weniger bewusst all die Dinge tut, die der clevere Horrorfan niemals tun würde. Aber dann hätten wir auch keinen Film. Und dieser Film steckt voller verrückter Ideen, macht eine Menge Spaß, nimmt ganz nebenbei den heutigen Hype um Internet-Influencer gekonnt auf die Schippe und verneigt sich vor den Klassikern des Horrorgenres, allen voran Sam Raimis EVIL-DEAD-Reihe.

Das lässt auch darüber hinwegsehen, dass Autor/Regisseur/Produzent/Hauptdarsteller Joseph Winter seinen Protagonisten etwas zu hysterisch angelegt hat, was zumindest bei mir ab und an zu leicht genervtem Augenrollen führte. Aber das ist auch schon alles, was ich hier zu bemängeln habe. Ansonsten macht der Film viel Spaß, geizt nicht mit Blut und Schleim und wartet mit gelungenen Masken und praktischen Effekten auf. In dieser Hinsicht erinnert er mich an THE DEMON´S ROOK, der für ein lächerliches Budget ebenfalls Bemerkenswertes auf die Leinwand zauberte. Horrorfans sollten hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.

Die Blu-ray bietet neben dem Film folgende Extras: Trailer, Audiokommentare, Deleted & Alternate Scenes und mehrere Featurettes, von denen „Monster & Makeup-Effekte“ besonders interessant ist. Und wer es gern etwas edler hat, kann sich das Mediabook mit Blu-Ray, DVD, Booklet und weiteren Extras zulegen.

Deadstream | USA 2022 | Regie: Joseph Winter, Vanessa Winter | Darsteller: Joseph Winter, Melanie Stone, Jason K. Wixom, Marty Collins, Pat Barnett u.a.

Anbieter: Plaion Pictures