NIFFF 2023: It lives inside

Von Michael Kathe

US-Highschool-Horror war gestern. Heute werden – zurecht – im Highschool-Horror noch andere Probleme verhandelt als die psychischen Probleme weißer Jugendlicher: In IT LIVES INSIDE ist das die Assimilation von Kids aus einem anderen Kulturkreis in die US-Kultur. Das ist nicht einfach nur alter Horror in neuen Schläuchen, sondern bringt auch frischen mythologischen Wind in die vom Christentum geprägten Strukturen des Horrorfilms (Satan bzw. das Böse).

In IT LIVES INSIDE geht jedenfalls kein Killer mit Maske herum, hier geht‘s gleich etwas mystischer zu. Etwas asiatischer, denn Thema ist die indische Diaspora in den USA. Von zwei Schülerinnen mit eingewanderten Eltern hat sich Sam (Megan Suri) bereits bestens an den amerikanischen Lebensstil angepasst, während ihre ehemalige Freundin Tamira (Mohana Krishnan) im Goth-Style-Outfit immer abgefuckter und seltsamer wird und stets ein merkwürdiges Glas mit sich trägt. Sams Familie verdeutlicht ebenfalls die Gespaltenheit der Migranten: Ihr Vater arbeitet in einer US-Firma und spricht Englisch und Indisch, ihre Mutter, meist zuhause und an den Traditionen der Heimat hängend, spricht nur ihren indischen Dialekt, während Sam nur Englisch spricht.

Nachdem Sam, deren Name natürlich schon aufs Eindrücklichste amerikanifiziert ist, der sozial völlig unverträglich gewordenen Tamira das Glas aus der Hand reißt und es am Boden zerschellen lässt, schenkt sie damit ungewollt einem bösen indischen Geist die Freiheit. Der hinduistische Dämon Pishacha ist anfangs unsichtbar, was dem folgenden Leidensweg Sams einige schreckliche Schauermomente verleiht. Vorne Gesicht von Sam, hinten öffnet sich wie von Geisterhand lautlos eine Tür etc. … klassische, aber gute Spannungsszenen garantiert.

Wo Sam Vertrauensleute hat, wird‘s dann gefährlich. Ein Boyfriend, eine Lehrerin, der Vater. Alle aufgeklärt, ungläubig, rational – und darum gefährdet. Als würde Pishacha genau wissen, wo sich jemand seiner Ausbreitung in den Weg stellt. Dass (ohne zu viel zu verraten) der Schlüssel dann genau dort liegt, wo Mythologienkenntnisse gefragt sind, mag in der Natur des Genres liegen, ist aber inkonsequent: Katharsis bedeutet üblicherweise die Überwindung eines Problems, nicht die vollständige Akzeptanz.

Sei’s drum. Regisseurin Bishal Duttas Film kann zwar lange nicht Schritt halten mit den großen, von ihr verehrten Horrorfilmen ihrer Jugendzeit (SHINING, Freddy Krüger), doch IT LIVES INSIDE wartet selbst am Ende noch mit einer überraschenden Wendung auf. Durchaus unterhaltsam, auf Letterboxd von mir eine 3,5.

___________________________________________________________________

It lives inside, USA 2023 | Regie: Bishal Dutta | Drehbuch: Bishal Dutta, Ashish Metta | Kamera: Matthew Lynn | Musik: Wesley Hughes | Darsteller: Megan Suri, Neeru Bajwa, Vik Sahay, Betty Gabriel u.a. | Laufzeit: 99 min.

Der Film lief am Neuchâtel International Fantasy Film Festival 2023