Printausgabe

Fast 25 Jahre und 92 Ausgaben lang erschien Splatting Image als Heft.

Und so soll es wieder sein. In Zusammenarbeit mit einem renommierten Fachbuchverlag prüfen wir zur Zeit die Möglichkeiten einer Rückkehr zum Papier. Wann es wieder eine gedruckte Magazinausgabe geben und an wen sich Abo-Interessierte wenden können, erfahrt ihr auf dieser Seite an dieser Stelle, sobald es Neuigkeiten gibt.

Euer Splatting-Image-Team