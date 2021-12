Von Oliver Schäfer

Felicitas (Esther Maaß) und Natascha (Judith Hoersch) haben sich als Kinder in einem Waisenhaus kennengelernt und sind seitdem beste Freundinnen. Doch die problematische Vergangenheit lässt beide nicht los. Während Natascha aufgrund ihrer psychischen Probleme in einer psychiatrischen Anstalt sitzt, wird Feli von mysteriösen Albträumen geplagt. Im Urlaub in Thailand, den sie eigentlich zusammen mit Natascha geplant hatte, lernt sie die junge Gai (Jan Yousagoon) kennen, die ihr merkwürdig bekannt vorkommt. Kurz nach einem gemeinsamen Barbesuch wird Gai jedoch vor ihren Augen getötet. Feli ergreift die Flucht und fliegt zurück nach Berlin, wo zu ihren Albträumen noch Erinnerungslücken hinzukommen. Auf ihrem Handy findet sie eine kryptische Nachricht von Gai, die eine Verbindung zu Natascha beinhaltet. Gemeinsam müssen die Freundinnen nun das bedrohliche Geheimnis lösen.

Regisseur Steffen Hacker und Autor Michael Knoll haben den Film, der ursprünglich ein Krimi werden sollte, über mehrere Jahre hinweg gedreht und die Story immer wieder verändert, bis nun dieser SciFi-Thriller dabei herausgekommen ist. Für ein Erstlingswerk bietet der Film neben einer gelungenen Optik auch allerhand überraschende Effekte, die Hackers Budget sicherlich gesprengt hätten, wäre er nicht Mitinhaber einer Werbefilmfirma mit Fokus auf effektlastige Clips.

Story, Umsetzung und darstellerischen Leistungen merkt man das geringe Budget an – trotz mancher Ecken und Kanten wird man dennoch kompetent unterhalten. Und manche Sequenz muss sich nicht vor teureren Produktionen verstecken. Hier scheint sich mal wieder zu bewahrheiten, dass kleine Budgets erfinderisch machen, auch wenn die innere Logik der Story noch den einen oder anderen Schliff hätte vertragen können.

Das limitierte Mediabook von Camera Obscura erfreut mit wertiger Aufmachung und enthält den Film als Blu-ray und DVD mit deutschen, englischen und französischen Untertiteln. Als Bonusmaterial werden ein Making Of, ein Visual-Effects-Featurette, Outtakes, Trailer, ein Musikvideo sowie ein eingeheftetes Booklet mit vielerlei Hintergrundinfos geboten.

Ingenium | Deutschland 2018 | Regie: Steffen Hacker | Darsteller: Esther Maaß, Judith Hoersch, Adrian Topol, Tony De Maeyer, Augustin Kramann, Jan Yousagoon u.a.

Anbieter: Camera Obscura