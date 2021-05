Das unbesiegbare Schwert 2

Von Peter Clasen

Wir erinnern uns an das Ende von Teil eins: Cho Yat-hang, der junge Wu-Tang-Krieger, glaubte, seine große Liebe, das ehemalige Wolfsmädchen Lien Ni-chang, habe seinen Clan niedergemetzelt. Doch unschuldig wie sie war, fühlte sich Ni-chang von Yat-hang schändlich verraten, wandte sich von ihm ab und verschrieb sich den dunklen Kampfeskünsten, um fortan alle Männer zu morden. Ihre Haare wurden weiß wie Schnee – und tödlich wie Gift…

Am Anfang von Teil zwei glaubt Cho Yat-hang noch immer an beider Liebe. Jahrelang harrt er am Berge Shin Fung aus, um eine magische Blume im Moment ihrer Blüte zu pflücken: Sie soll Ni-chang das frühere Haar und die einstige Liebe zu ihm zurückgeben… Doch noch stehen die Zeichen auf Sturm und Vergeltung: Fung Chun-kit, jüngster und letzter Erbe des Wu-Tang-Clans, hat die holde Lyra geehelicht, da schlägt das „Teufelsweib“ noch in der Hochzeitsnacht zu, tötet Chun-kit im Duell und entführt Lyra in ihren Amazonenstaat. Chun-kit aber überlebt haarscharf und wird von der burschikosen Moon gerettet. Während Lyra im weißen Palast am Ufer des Mondsees von Lin Ni-chang zur Männerhasserin umerzogen wird, sammelt Chun-kit eine Handvoll junger Krieger aller acht Stämme um sich, um mit ihnen die „Hexe“ zu besiegen und Lyra zu befreien…

Wusch! Zisch! Schwoijoijoing! THE BRIDE WITH WHITE HAIR 2 konnte sich schon 1993 nicht recht gegen den phantastischen Vorgängerfilm DAS UNBESIEGBARE SCHWERT behaupten (BAK FAT MOH LUI ZYUN // JIANG HU – BETWEEN LOVE AND GLORY // THE BRIDE WITH WHITE HAIR; Hongkong 1993; R: Ronny Yu), und den „test of time“ besteht er auch nicht so recht. Die technischen Möglichkeiten voll auschöpfend, ist Teil zwei so sehr in seine damals modischen Zeitlupeneffekte vernarrt, dass normale Bewegungen zur Rarität werden, was auf Dauer anstrengt. Und der synthetische, schier endlos dudelnde und für heutige Ohren arg billige Computersoundtrack gibt ihm den Rest (was nicht heißen soll, dass Nostalgikern nicht gerade hier das Herz aufgehen kann).

Und doch ist BRIDE 2 weit mehr als die Summe seiner Defizite. Nimmt man die #metoo-Debatte (ab 2017), war BRIDE 2 seiner bzw. ihrer Zeit weit voraus, denn Lin Ni-chang und die meisten der Ihren sind Opfer der Männer – und üben so grausame wie totale Rache an ihnen! Was man 1993 für wenig mehr als launige Edeltrash-Unterhaltung hielt, wird heute viel ernsthafter betrachtet. Damit bleibt BRIDE 2 zwar immer noch, was er ist, nämlich ein gehobener B-Film, ist aber unvermutet aktuell.

Der andere Grund, BRIDE 2 zu mögen, ja zu verehren, ist der Umstand, hier eines der letzten (mehr oder minder) großen Werke des klassischen Hongkong-Kinos vorzufinden (dank der Synchronarbeit von Bodo Traber 2021 erstmals in deutscher Fassung!). Nur vier Jahre später wurde die Kronkolonie an die Volksrepublik China zurückgegeben, ein paar Jahre danach schlug sich die Filmindustrie noch recht wacker, inzwischen ist sie zwar nicht so tot wie die Demokratiebewegung, köchelt aber nur noch auf kleiner Flamme.

Mit heutigen Augen betrachtet ist BRIDE 2 also nicht einfach nur ein hübscher Genrefilm, der die Mühle am Laufen hielt, sondern Zeugnis einer versunkenen Welt. Und zwar ganz und gar: Hongkong’s Kinokönigin Brigitte Lin trat 1994 in Wong Kar-wai’s ASHES OF TIME (Hongkong / Taiwan 1994) ein letztes Mal vor die Kamera (danach folgten nur zwei Sprechrollen), verabschiedete sich danach ins Privatleben; Kronprinz Leslie Cheung drehte anschließend noch zwei Dutzend weitere Filme, ehe er sich 2003 umbrachte.

THE BRIDE WITH WHITE HAIR 2 mag manches sein (z.B. ein totaler Studiofilm, ein Anti-Schwerkraft-Film, eine kleine Sexfarce über Nachwuchskrieger, die noch nicht „fliegen“ können, also noch Jungfrauen sind) – und manches auch nicht (z.B. kein Meisterwerk und auch kein nennenswerter Erfolg), aber als routiniertes Produkt einer damals immer noch funktionierenden Hongkong-Filmindustrie treibt er einem Tränen glücklicher Nostalgie in die Augen.

Der Film erschien als Deutschlandpremiere nun erstmals in einem schönen 4-Disc-Set von Koch Media, das ebenfalls den ersten Teil enthält. Die Ultimate Edition bietet bei beiden Filmen jeweils den deutschen wie auch den kantonesischen Ton. Der erste Teil weist zudem einen Audiokommentar von Ronny Yu auf. Der Vorgänger liegt auf UHD und Blu-ray vor, der zweite Teil sowie die Bonusdisc auf sehr guten Blu-rays. Weitere Extras sind unter anderem Interviews mit Drehbuchautor Jason Lam Kee To und Ronny Yu, ein Featurette „Vom Buch zum Film“, ein Making Of und der Videoessay „Das Fantasykino Hongkongs von Julien Sévéon“.

___________________________________________________________________

Bak fat moh lui zyun 2 | Hongkong 1993 | Regie: David Wu | Darsteller: Brigitte Lin, Leslie Cheung, Sunny Chan, Christy Chung, Heung Kam Lee u.a.

Anbieter: Koch Media