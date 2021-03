Von Bodo Traber

Bereits in diversen Editionen bei Arthaus erschienen ist Jean-Pierre Melvilles Schlüsselwerk LE CERCLE ROUGE (VIER IM ROTEN KREIS). Waren die alten DVD-Auflagen von ordentlicher Qualität, so stellte die Blu-ray noch einmal eine deutliche Steigerung dar. Die jüngst erschienene Special Edition im 4K Ultra HD-Format bietet das Meisterwerk nun in nie gesehener Güte.

Dieser große mythische Gangsterfilm gilt als letzter Geniestreich des französischen Genre-Meisters und Auteurs, der dessen fatalistisches Weltbild und elegischen Erzählstil mit philosophischer Volte (der Vorspann führt das schicksalhafte Verhängnis auf Buddha zurück) zur Apotheose führt. Im mystischen roten Kreis laufen die Linien von vier Personen zusammen: Zwischen Marseille und Paris kreuzen sich die Wege des frisch aus der Haft entlassenen Corey (Alain Delon) und des flüchtigen Gangsters Vogel (Gian-Maria Volonté), der von dem zähen Flic Mathäi (André Bourvil) gejagt wird. Beide scheinen wie geschaffen für einen gemeinsamen ganz großen Coup, zu dem sie noch eine weitere Fachkraft benötigen. Mathäis ehemaliger Kollege und Freund Jansen (Yves Montand), ein alkoholkranker Scharfschütze, schließt sich dem Unternehmen an, das mit absoluter Präzision abrollt, aber dennoch ausweglos auf die Katastrophe zusteuert.

Der Film liegt in der aktuellen Auflage sowohl als UHD- wie auch als Blu-ray vor. Es finden sich umfangreiche Extras wie die Featurettes „Codename Melville“ und „Der perfekte Kreis“. Wer den Film noch nicht sein eigen nennt, kann hier bedenkenlos zugreifen.

___________________________________________________________________

Le Cercle rouge | Frankreich / Italien 1970 | Regie: Jean-Pierre Melville | Darsteller: Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volonté, Yves Montand, Paul Crauchet u.a.

Anbieter: Studiocanal / Arthaus