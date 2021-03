Kennwort Kätzchen

Von Oliver Schäfer

Candy (Kathy Dunn), die sechzehnjährige Tochter des amerikanischen Botschafters John Hull (Hugh Marlowe – DER TAG AN DEM DIE ERDE STILLSTAND), besucht ein Schweizer Internat mit vierzehn (!) weiteren Diplomatentöchtern. Bei einem Internatsausflug nach London trifft Candy neben ihrem Vater auch den Geheimdienstagenten Wally Sanders (Murray Hamilton – DER WEISSE HAI), in den sie unsterblich verliebt ist und dem sie sogar einen Heiratsantrag macht. Sanders ist jedoch, abgesehen vom erheblichen Altersunterschied, bereits mit seiner Mitarbeiterin Soldier (Joyce Taylor – ATLANTIS-DER VERLORENE KONTINENT) liiert. Bei einem Besuch in der chinesischen Botschaft stolpert Candy zufällig in ein Mordkomplott und betätigt sich fortan als Amateurspionin. Unter dem Decknamen “Kätzchen” informiert sie Wally Sanders schriftlich über ihre Erkenntnisse, doch es dauert natürlich nicht lange, bis ihr die chinesischen Schergen auf die Spur kommen und sie in echte Bedrängnis gerät…

William Castle (HOUSE ON HAUNTED HILL), sonst eher bekannt für diverse Gruselstreifen, von deren gelegentlich mittelprächtiger Qualität er gern durch allerlei Gimmicks ablenkte, hat hier einen recht skurrilen, aber durchaus charmanten und humorvollen kleinen Agententhriller abgeliefert. Die harmlose Thrillerkomödie dürfte seinerzeit höchstens Jugendliche beeindruckt haben, da die Geschichte für ein erwachsenes Publikum schlicht zu dürftig und unglaubwürdig ist. Da die Geschichte selbst recht spannungsarm ist, hat Castle ein paar kleine Tricks aus seiner Horrorkiste zusammen geklaubt, die für einige Schrecksekunden sorgen sollen. Dass zum Beispiel eine sich im Schulbus abseilende Vogelspinne in der Schweiz eher unwahrscheinlich ist, darf dabei keine Rolle spielen. Das Ergebnis zählt.

Die darstellerischen Leistungen sind im Großen und Ganzen in Ordnung. Profis wie Murray Hamilton und Hugh Marlowe überzeugen, auch wenn die Dialoge für heutige Ohren eher grenzwertig sind. Das ist übrigens auch die ausgesprochen offensive Anmache, die Candy gegenüber Wally an den Tag legt und die heute wahrscheinlich allerlei Alarmglocken schrillen lassen würden. Insgesamt ist der Film ein harmloser Zeitvertreib, dessen damaliger Misserfolg an der Kinokasse allerdings nicht überrascht.

Der dritte Teil der “William Castle Collection” von Koch Films enthält, neben dem in ausgezeichneter Qualität auf BR und DVD vorliegenden Film, zusätzlich viele Extras für den geneigten Filmliebhaber. So gibt es ein ausführliches Interview mit dem britischen Autor Stephen Laws, William Castles “Danger Card“-Auftritte, US und britische Trailer, eine Einführung in den britischen Trailer, Vorspänne aus Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und Schweden, eine Bildergalerie mit 62 Fotos und verschiedenen Werbematerialien. Alle Extras sind optional untertitelt und im Mediabook steckt auch noch ein sechzehnseitiges Booklet mit erläuterndem Text von Thorsten Hanisch. Sammler und Nostalgiker sollten ihre Freude an dieser liebevoll gestalteten und gut ausgestatteten Veröffentlichung haben.

___________________________________________________________________

13 Frightened Girls | USA 1963 | Regie: William Castle | Darsteller: Murray Hamilton, Joyce Taylor, Hugh Marlowe, Kathy Dunn, Khigh Dhiegh, Nora Varden, Charlie Briggs u.a.

Anbieter: Koch Media