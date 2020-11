Von Oliver Schäfer

Alice (Alexis Kendra – GODDESS OF LOVE) ist in den verheirateten Michael (Stelio Savante) verliebt. Trotz vieler Versprechungen, seine Frau zu verlassen, ist es bisher nicht dazu gekommen. Daher versucht Alice mithilfe einer Selbsthilfegruppe von ihm loszukommen. Parallel dazu freundet sie sich ein wenig mit ihrer neuen Putzfrau Shelly (Rachel Alig) an. Shelly ist sehr schüchtern und ihr Gesicht ist von Brandnarben verunstaltet, aber sie hört Alice Klagen über Michael zu und genau das braucht diese gerade. Doch nach und nach wird Shelly ein wenig aufdringlich und Alice versucht, etwas Abstand zu gewinnen. Das kommt bei Shelly jedoch nicht besonders gut an…

Regisseur Jon Knautz hat mit THE CLEANING LADY seinen gleichnamigen Kurzfilm von 2016 auf Spielfilmlänge gebracht. In der kurzen Version spielte Alexis Kendra selbst die Rolle der Cleaning Lady und hat für die Langfassung nun die Rolle mit Rachel Alig getauscht. Beide spielten auch schon in Knautz’ Vorgängerfilm GODDESS OF LOVE; ebenso wie Elizabeth Sandy, die hier die Rolle von Michaels betrogener Ehefrau übernommen hat.

Wie so oft bei Erweiterungen von Kurzfilmen, ist auch hier die Länge dem Unterhaltungsfaktor nicht besonders zuträglich, da die Story nicht genug Futter für neunzig Minuten hergibt. Also ein klassischer Fall von “weniger ist mehr”. Dennoch ist das Ergebnis leidlich unterhaltsam, die Darsteller machen ihre Sache gut und die Story bleibt trotz einiger Ungereimtheiten interessant genug, um auch über diverse Längen hinwegzuhelfen. Dabei gelingen dem Film einige wirklich spannend-unheimliche Sequenzen, z.B. wenn Shelly eine Maske von Alices Gesicht anfertigt.

Durch verschiedene, teils unangenehme Rückblenden in Shellys Kindheit wird einem ihr Handeln zwar nicht sympathischer, aber diese machen nachvollziehbar, wie eine solch kaputte Persönlichkeit entstehen konnte. Dass sich jemand wie Alice mit einer Person befreundet, der man praktisch jedes Wort aus der Nase ziehen muss, ist allerdings denkbar unglaubwürdig.

Alles in allem bietet der Film passable Unterhaltung, der ein wenig mehr Arbeit am Drehbuch gut getan hätte. Dafür entschädigt ein konsequentes Ende, das den Film nicht ganz so vorhersehbar enden lässt, wie es sonst oft der Fall ist. Gut geeignet für einen regnerischen Nachmittag.

The Cleaning Lady | USA 2018 | Regie: Jon Knautz | Darsteller: Alexis Kendra, Rachel Alig, Stelio Savante, Elizabeth Sandy, Mykayla Sohn, JoAnne McGrath, Keri Marrone u.a.

Anbieter: Donau Film