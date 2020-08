Von Oliver Schäfer

Der Engländer Wilson (Terence Stamp) wird nach neun Jahren aus der Haft entlassen, wo er eine Strafe wegen wiederholter bewaffneter Raubüberfälle absitzen musste. Nachdem er von Eduardo Roel (Luiz Guzmán) die Nachricht erhält, dass seine Tochter Jennifer (Melissa George) bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, fliegt er nach Los Angeles. Da er nicht an einen Unfalltod glaubt, macht er sich auf die Suche nach Freunden und Bekannten seiner Tochter, um so Licht ins Dunkel zu bringen. Eduardo, der Jenny über den gemeinsamen Schauspielunterricht bei Elaine (Lesley Anne Warren) kennengelernt hat, dient Wilson als Fahrer und Tippgeber. Schon bald verdächtigt Wilson den zwielichtigen Plattenproduzenten Terry Valentine (Peter Fonda), mit dem Jenny eine Beziehung hatte.

Da Wilson bei seinen Recherchen nicht gerade zurückhaltend agiert, bekommen Valentine und sein Ausputzer Jim Avery (Barry Newman) bald Wind davon, dass ihnen jemand auf den Fersen ist und innerhalb kurzer Zeit wird aus Wilsons Suche ein blutige und bleihaltige Jagd.

THE LIMEY erzählt eine einfache Rachegeschichte, die wir von EIN MANN SIEHT ROT bis JOHN WICK in der einen oder anderen Form schon oft gesehen haben. Was diesen Film besonders macht ist die Art, wie Soderbergh die Geschichte erzählt. Er bedient sich diverser Rückblenden und mitunter asynchron gesetzter Bilder und Dialoge, die den Film in einem ungewöhnlichen Fluss halten. Ed Lachmans sonnendurchflutete Bilder verschaffen dem Film eine träumerische, leicht unwirkliche Stimmung, die zusammen mit Sarah Flacks Schnitttechnik den großen optischen Reiz des Films ausmachen. Die originellste Idee ist allerdings, Wilsons Vergangenheit mithilfe von Ausschnitten aus Ken Loachs POOR COW von 1967 zu erzählen, in denen Terence Stamp zusammen mit seiner jungen Frau und Tochter zu sehen ist, was sich perfekt in die heutige Geschichte einfügt.

Das sehr gut aufspielende Ensemble überzeugt auf ganzer Linie. Stamp hat hier die wunderbare Rolle des stoischen Rächers, der bei aller nach außen getragenen Coolness immer kurz vor einer brutalen Explosion steht. Luis Guzman, nicht umsonst eines der bekanntesten Latino-Gesichter Hollywoods, brilliert als kleiner Ex-Gauner, der unfreiwillig in die gewalttätige Geschichte hineingezogen wird, während Lesley Anne Warren in einer kleinen aber feinen Rolle überzeugt. Fonda gibt einen schmierigen Lebemann, der sich naiv in die Hände der falschen Leute begeben hat und Barry Newman beeindruckt als kaltschnäuziger Mann für alle schmutzigen Fälle. Ein stilsicher inszenierter kleiner Klassiker, der erneut die Vielseitigkeit Soderberghs unter Beweis stellt.

Das Mediabook von Koch Media enthält den Film auf Blu-ray und DVD und liefert allerhand Extras wie z.B. Trailer, Audiokommentare von Soderbergh und Dobbs, sowie von Cast & Crew, eine Soundtrack-Spur und verschiedene Interviews. Der Ton ist erstklassig und die Bildqualität so makellos, dass man die Poren in Terence Stamps Gesicht zählen kann. Eine wunderbare Veröffentlichung dieses originellen kleinen Rachethrillers, der seinerzeit an der Kinokasse leider völlig unterging, obwohl Soderbergh im Jahr zuvor einen Riesenhit mit OUT OF SIGHT abgeliefert hatte. Verstehe das, wer will.

___________________________________________________________________

The Limey | USA 1999 | Regie: Steven Soderbergh | Darsteller: Terence Stamp, Lesley Ann Warren, Peter Fonda, Luis Guzman, Barry Newman, Joe Dallessandro, Nicky Katt, Melissa George u.a.

Anbieter: Koch Films