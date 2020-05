Von Gerd Naumann

Mit VORSICHT, HOCHSPANNUNG! (HAMMER HOUSE OF MYSTERY AND SUSPENSE) legt das Label Pidax einen besonderen Schatz der unheimlichen Fernsehunterhaltung vor. Es handelt sich um die Fortführung der Serie HAMMER HOUSE OF HORROR (GEFRIER-SCHOCKER / 1980). Die 1984 entstandene Reihe umfasst dreizehn Episoden mit im Durchschnitt knapp siebzigminütiger Spieldauer. Hammer produzierte diese gemeinsam mit 20th Century Fox Television, zugleich stellt sie auch einen letzten Schwanengesang auf das „alte Hammer“ vor der Wiederbelebung im Jahr 2007 dar.

Die dreizehn Episoden entstanden zum Teil unter der Regie solch routinierter Hammer-Veteranen wie Val Guest, Cyril Frankel, John Hough oder auch Peter Sasdy. Als Darsteller konnten bekannte Film- und Fernsehgesichter verpflichtet werden, die sicherlich die Herzen von Genrefans höher schlagen lassen. So spielen unter anderem David Carradine, Dean Stockwell, Susan George, Shirley Knight oder Peter Graves auf. Ihre deutsche Fernsehpremiere feierte die Reihe im Herbst 1989 auf dem Privatsender Sat 1, wo sie im Trubel der Wendezeit etwas unterging. Bis heute hat sie im deutschsprachigen Raum nicht den Bekanntheitsgrad wie ihr direkter Vorläufer HAMMER HOUSE OF HORROR. Das ist insofern bedauerlich, weil die Episoden solide bis außergewöhnliche Gruselunterhaltung darstellen, die sehr von der geballten Kino- und Fernseherfahrung aller Beteiligten profitiert. Insbesondere die von Val Guest inszenierte Episode MARK OF THE DEVIL (GEBRANDMARKT) atmet noch einmal jene düster-wohlige Atmosphäre, die gerade die frühen Hammer-Produktionen auszeichnet.

Die Geschichte einer sich auf unheimliche Weise auf dem Körper ausbreitenden Tätowierung ist eine klassische Schauermär par excellence. Paul Annett etwa lässt in AND THE WALL CAME TUMBLING DOWN (DIE SATANSVISION), eine an Dennis Wheatleys Bücher erinnernde Geschichte um eine Gruppe von Satanisten, noch einmal die klassischen Motive des Okkulthorrors aufleben. Auch der altbekannte „Beziehungshorror“ wird thematisch noch einmal aufgegriffen. Hier in PAINT ME A MURDER (MORD AUF DER LEINWAND) von Alan Cooke, in der ein Maler zum Zwecke der Wertsteigerung seiner Bilder das eigene Ableben vortäuscht. Leider hat er die Rechnung dabei ohne seine Frau gemacht…

VORSICHT, HOCHSPANNUNG! ist eine klare Empfehlung für Liebhaber schauriger Serienunterhaltung wie auch für Anhänger der Hammer Films. Auf vier DVDs finden sich alle dreizehn Folgen der Serie. Leider konnte nach aufwendiger Recherche nur noch für elf Episoden die damalige deutsche Synchronfassung aufgetrieben werden, die beiden Episoden CZECH MATE (SCHACH DER DAME) und LAST VIDEO AND TESTAMENT (DIE ELEKTRONISCHE FALLE) liegen daher in englischer Sprachfassung vor.

___________________________________________________________________

Hammer House of Mystery and Suspense | Großbrittannien 1984 | Regie: Val Guest, Peter Sasdy, John Hough, Alan Cooke, Gabrielle Beaumont u.a. | Darsteller: Deborah Raffin, Dirk Benedict, Mary Crosby, Carol Lynley, Dean Stockwell, David Carradine, Cristina Raines, Season Hubley, David McCallum, Barbi Benton, Susan George u.a.

Anbieter: Pidax