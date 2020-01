Von Oliver Schäfer

In der nahen Zukunft führen Grey Trace (Logan Marshall-Green – THE INVITATION), ein Spezialist für die Restaurierung klassischer Autos, und die hochbezahlte Informatikerin Asha (Melanie Vallejo) ein zurückgezogenes, glückliches Leben. Grey hat gerade einen Auftrag für Eron Keen (Harrison Gilbertson – PICNIC AT HANGING ROCK) fertiggestellt, den visionären Chef des Unternehmens Vessel. Zur Übergabe nimmt er Asha mit und obwohl sie für ein Konkurrenzunternehmen arbeitet, zeigt Keen den beiden seine neueste Erfindung namens STEM. Dabei handelt es sich um einen Mikrochip, der mittels KI diverse Gehirnfunktionen und motorische Fähigkeiten übernehmen oder widerherstellen kann. Auf dem Rückweg hat das autonom fahrende Auto eine Fehlfunktion, führt sie in eine wenig vertrauenerweckende Gegend und verursacht eine schweren Unfall.

Um das Unglück komplett zu machen, werden sie auch noch Opfer eines brutalen Überfalls, bei dem Asha stirbt und Grey querschnittsgelähmt zurückbleibt. Einige Monate später wird Grey aus dem Krankenhaus entlassen, ist jedoch vollständig auf die Hilfe anderer angewiesen, da er lediglich den Kopf bewegen kann. Nicht mal ein Selbstmord ist für ihn eine Option. Darüber hinaus hat es die Polizei trotz aller modernen Überwachungstechnik nicht geschafft, die Täter zu ermitteln. Grey ist vollkommen gefrustet, als er Besuch von Eron Keen erhält, der ihm das Angebot macht, den STEM-Chip zu implantieren, der ihn wieder mobilisieren könnte. Da Grey nichts mehr zu verlieren hat, willigt er schließlich ein, die experimentelle OP an sich durchführen zu lassen…

Jason Blum und seine Horrorfabrik Blumhouse Productions produzieren Filme wie am Fließband. Naturgemäß befindet sich darunter allerhand Schrott und sehr viel Mittelmaß, aber mit schöner Regelmäßigkeit produziert man dort auch immer wieder Highlights und Genreperlen wie GET OUT, SPLIT, HAPPY DEATHDAY, OCULUS oder WHIPLASH. UPGRADE ist eine solche Perle. Regisseur und Autor Whannell, der 2004 zusammen mit Regisseur James Wan die SAW-Reihe kreiert hat, liefert mit seiner zweiten Regiearbeit und einem Budget von nur knapp drei Mio. Dollar einen wunderbaren kleinen Kracher ab. Was an Geld fehlte, haben die Macher mit Einfallsreichtum, einfachen aber effektiven Tricks, einer ganzen Menge Blut und einer ausgesprochen agilen Kameraarbeit kompensiert, abgerundet mit einem ordentlichen Schuss rabenschwarzen Humors.

Die Story selbst sprüht jetzt nicht geradezu vor Originalität, allerdings ist die Umsetzung ein echter Hingucker. Während Whannell sich zu Beginn der Geschichte durchaus Zeit lässt, nimmt der Film mit Aktivierung des Transplantats merklich an Fahrt auf. Spätestens die erste Kampfszene sorgt dann durch ihre überraschende Choreographie und Kameraführung für ein, sagen wir mal, optisch sehr eindrückliches Erlebnis. Die Optik selbst ist aber nur ein Teil der Gleichung. Teil zwei ist die Leistung des stets unterschätzten Logan Marshall-Green, der hier die Herausforderung meistern muss, mimisch gegen seinen eigenen Körper anzuspielen. Dabei beweist ein bisher ungeahntes Talent zur „physical comedy“, wenn er einerseits mit ehrfürchtigem Staunen auf STEMS Übernahme seiner motorischen Körperfunktionen reagiert, andererseits mit ungläubigem Entsetzen das blutige Endergebnis eines Kampfes betrachtet. Die von STEM mathematisch auf größte Ökonomie ausgerichtete Bewegungssteuerung Greys hat an vielen Stellen Ähnlichkeit mit den von Keanu Reeves in MATRIX angewendeten Kampftechniken, in denen er mit stoischem Gesichtsausdruck immer schnellere Schläge und Tritte verteilt, ohne dabei jedoch an irgendeiner Stelle zur plumpen Kopie zu verkommen.

Wer Spaß an rasanter Action hat und sich auch über die eine oder andere Gore-Einlage freut, sollte hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Whannell hat einen kurzweiligen, knalligen Reißer abgeliefert, der neugierig macht auf seine nächsten beiden Projekte – eine neue Version des INVISIBLE MAN und ein Remake von Carpenters ESCAPE FROM NEW YORK.

___________________________________________________________________

Upgrade | Australien 2018 | Regie: Leigh Whannell | Darsteller: Logan Marshall-Green, Harrison Gilbertson, Betty Gabriel, Melanie Vallejo, Benedict Hardie u.a.

Anbieter: Universal Pictures Home Entertainment