Sierra Chariba – Major Dundee

Von Bodo Traber und Gerd Naumann

SIERRA CHARIBA ist das Dokument eines Kleinkrieges, den ein ambitionierter Regisseur gegen die allmächtige Columbia vom Zaun brach, als ihm das Budget für seinen bis dahin größten Film gekürzt wurde und er es aus Trotz bis zur ursprünglichen Höhe überzog. Im Gegenzug erhielt er Schneideraumverbot, musste mitansehen, wie sein Epos vermeintlich kommerziellen Erfordernissen angepasst wurde. Der Regisseur war danach jahrelang kaltgestellt. Sein brutaler Realismus war in Hollywood ebenso unerwünscht wie seine Eigenwilligkeit.

Sam Peckinpahs monumentaler Spätwestern MAJOR DUNDEE, in deutschen Kinos als SIERRA CHARIBA gelaufen, sollte eine Roadshow-Produktion werden, eines jener gigantomanen Breitwandspektakel, die Mitte der 1960er den absehbaren Zusammenbruch des alten Studiosystems aufhalten sollten, mit 4,5 Mio. Dollar und Charlton Heston in der Titelrolle an Originalschauplätzen in Mexiko realisiert. Wirtschaftliche Probleme drückten das Budget auf drei Millionen – Peckinpah akzeptierte das nicht. Eine gewisse Ähnlichkeit zu seiner halsstarrigen Titelfigur lässt sich nicht übersehen. MAJOR DUNDEE ist die semi-authentische Geschichte einer Strafexpedition: Während des Bürgerkrieges erhält Major Amos Dundee, Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers, den Auftrag, eine brandschatzende Apachenmörderbande unter dem Häuptling Sierra Charriba zur Strecke zu bringen. Dundee muss Freiwillige, Halunken und gefangene Südstaatler rekrutieren, da er nicht genug Soldaten hat. Sein früherer Freund Tyreen und dessen Männer schließen sich der Truppe an, um ihre Ketten loszuwerden. Die Feindschaft aber ist unüberbrückbar, und der Feldzug gegen die Indianer entpuppt sich als Himmelfahrtskommando…

Weit über vierzig Jahre lang war der Film nur als Torso erhalten. Die Versuche, die von Produzent und Studio verstümmelte Rohschnittversion zu rekonstruieren, reichen ebenfalls schon Jahrzehnte zurück. Erst in den 1990ern tauchten verschollene Bildsequenzen wieder auf. Insbesondere aber der verloren gegangene Ton erwies sich lange als unwiederherstellbar, bis Anfang der 2000er Jahre eine offenbar zum Rohschnitt passende Kompletttonspur wiedergefunden wurde.

Die restaurierte Version liefert wieder einen eindrucksvollen Beweis für die Möglichkeiten des Digitalen (Farb- und Schärfenqualität sind einfach unglaublich), zwölf Minuten wieder eingefügtes Bildmaterial sowie eine vollständig neue Tonspur in neuer Mischung und mit einer neuen Musik – die alte Mono-Fassung (das kann man gar nicht hoch genug anrechnen!) ist mit auf der Blu-ray. Auch die Synchronfassung ist die alte – die zusätzlichen Szenen wurden untertitelt. Überhaupt ist die neue Blu-ray von explosive media in allen Bereichen eine deutliche Steigerung gegenüber der älteren Sony-DVD. Zum einen ist das wesentlich bessere Bild herauszustellen, zumal die DVD Probleme mit dem Encoding hatte. Das alles ist nun mit der Blu-ray behoben. Zum anderen finden sich auf zwei Scheiben tatsächlich beide Fassungen des Films, so hat man die Wahl zwischen dem so genannten Extended Cut und der alten Kinofassung. Bietet der Extended Cut Audiokommentare mit unter anderem Nick Redman, Paul Seydor oder Glenn Erickson so findet sich auf der Scheibe der Kinofassung auch eine spezielle Schnittfassung von Mike Siegels Peckinpah-Doku PASSION & POETRY, die den Fokus besonders auf die komplizierte Entstehungsgeschichte von MAJOR DUNDEE legt. Neben diversen Trailern, Bildergalerien und weiteren Featurettes sind auch knapp sieben Minuten an entfallenen Szenen enthalten.

MAJOR DUNDEE darf als eine der relevantesten Heimkinoveröffentlichungen des Jahres 2019 angesehen werden. Hier wurde eine klaffende filmhistorische Lücke geschlossen und es ist zu wünschen, dass sich andere Labels endlich der großen, noch immer einer würdigen HD-Auswertung harrenden Peckinpah-Klassiker mit einer ebensolchen Liebe und Hingabe zum Medium annehmen. Eine klare Empfehlung!

___________________________________________________________________

Major Dundee | USA 1965 | Regie: Sam Peckinpah | Darsteller: Charlton Heston, Richard Harris, Jim Hutton, James Coburn, Michael Anderson Jr., Senta Berger, Mario Adorf, Warren Oates, Ben Johnson, R.G. Armstrong u.a.

Anbieter: explosive media / Koch Media / Sony