Beautiful people

Von Oliver Schäfer

Nachdem sie bereits auf sadistische Weise eine Familie ermordet haben, sucht sich ein degeneriertes Killertrio die Familie des gutsituierten Biologen John Pontecorvo (David White) als nächste Opfer aus.

Doch im Haus des Wissenschaftlers werden sie im Keller von Zombies erwartet, die das Ergebnis von Pontecorvos Experimenten sind. Und so werden aus Jägern ganz plötzlich Gejagte.

Ich könnte es kurz machen und den Film auf folgende Attribute reduzieren: langweilig, dumm, sexistisch und sadistisch. Wobei der letzte Punkt bei einem Horrorfilm durchaus nicht negativ sein muss, solange er nicht zum reinen Selbstzweck verkommt. Leider ist das hier der Fall, beginnend schon in der endlos überdehnten und mit ausgesucht dämlichen Mackerdialogen gefüllten Pre-Credit-Sequenz, in der eine erste Familie dem Trio zum Opfer fällt. Hier werden die Eltern eines jungen Mädchens gezwungen, vor den Augen der Tochter so „überzeugend leidenschaftlich“ zu kopulieren, dass die Gangster sie vielleicht verschonen. Natürlich tun sie das nicht.

Viel zu viel von dem Folgenden ist nichts anderes als eine Variation dieser Eingangssequenz, bis dann endlich im letzten Drittel die Zombies ihren Auftritt haben. Es wird fleißig gefressen und im Gekröse gewühlt – soweit es nicht der FSK-Schere zum Opfer gefallen ist. Zur Abrundung des unappetitlichen Menüs wird zu guter Letzt noch die halbtote Elena Pontecorvo vom letzten überlebenden Gangster vergewaltigt und am Flussufer zurückgelassen. Der Film schließt mit den aus vielen besseren Filmen bekannten Nachrichtenschnipseln, in denen von einer Zombieepidemie die Rede ist. Abspann. Und herzlichen Dank für die erfrischende Kürze des Films.

Jeder Tweet von Donald Trump hat aufgrund seiner unfreiwillig komischen Dämlichkeit einen höheren Unterhaltungswert, als dieses stumpfsinnige und relativ talentfrei dargebotene Spektakel, dessen einziger Pluspunkt die recht gelungenen Make-Up- und Gore-Effekte sind.

Mein Rat: Finger weg!

___________________________________________________________________

Beautiful people | Italien 2014 | Regie: Brini Amerigo | Darsteller: Danny Cutler, Alex Lucchesi, Alex Southern, Kate Davies-Speak u.a. | ca. 73 min (geschnitten)

Anbieter: Anolis Entertainment / Studio Hamburg