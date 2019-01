Von Gerd Naumann

In seiner neuen Reihe „Phantastische Filmklassiker“ veröffentlichte Anolis Entertainment bereits Daniel Manns psychologischen Rattenhorrorklassiker WILLARD. Da der Film ein überraschender Erfolg war, stellte sich rasch die Frage nach einer Fortsetzung. Nicht einmal ein Jahr nach dessen deutscher Uraufführung erblickte BEN das Licht der Kinoleinwände. Der erste Film befasste sich im Wesentlichen mit der Geschichte des jungen Willard, der von seiner Mutter und einem brutalen Vorgesetzten gedemütigt wurde. In einer Gruppe Ratten fand er Wesen, zu denen er ein inniges, freundschaftliches Verhängnis aufbauen konnte. Zum Verhängnis wurde Willard die verschmähte Freundschaft zur böswilligen schwarzen Ratte Ben.

Auf dem Regiestuhl nahm mit Phil Karlson diesmal ein anderer versierter Filmveteran Platz. Karlson zeichnete unter anderem für diverse Matt-Helm-Filme mit Dean Martin verantwortlich und hatte bereits mit zahlreichen Schauspielgrößen Hollywoods gearbeitet. Mit Darsteller Joe Don Baker inszenierte er WALKING TALL (DER GROSSE AUS DEM DUNKELN / USA 1973). Aus diesem Film wurde später eine Trilogie, die durch ein 2004 entstandenes Remake mit Dwayne Johnson noch einmal zu Bekanntheit kommen sollte. Stammte die Musik in WILLARD noch von Großmeister Alex North, so war in BEN William Scharf dafür verantwortlich. Gemeinsam mit Texter Don Black schrieb er auch einen Song für den Film, der nicht nur den Golden Globe gewann und für den Oscar nominiert wurde, sondern auch ein vielinterpretierter Hit der Siebziger Jahre wurde. Musikhistoriker dürfte es freuen, dass im Film der blutjunge Michael Jackson mit dem Lied zu hören ist…

WILLARD endete mit einem Inferno aus Tod und Zerstörung und hier setzt der Nachfolger direkt an. Abermals steht eine einsame Menschennatur im Mittelpunkt, diesmal ist es der kleine Junge Danny. Der gesundheitlich angegriffene kleine Mann fristet ein Leben ohne Freunde, da kommt es ihm gerade recht, dass die Ratte Ben ihm ihre Freundschaft anbietet. Mit dem Vertrauen der Jugend lässt Danny sie an sich heran und mag nicht wahrhaben, dass sie alles andere als liebenswürdig ist. Ben ist hier, mehr noch als im Vorgänger, ein charismatisches Rattengenie allererste Güte, das seine Nager-Sekte zu führen weiß…

Wie in so vielen Fortsetzungen gilt auch hier die Faustregel des „Höher, schneller, weiter“. Der subtilere Psychohorror des Erstlings weicht einer Mischung aus Tier- und Paranoiahorror. Auch der Katastrophenfilm kündigt sich bereits an, vor allem in einer erinnerungswürdigen Szene, in der eine Schar Ratten einen Supermarkt überfällt. Aus der possierlichen Gartenrattengruppe in WILLARD wurden in BEN sprichwörtlich tausende Pestträger…

Original und Fortsetzung miteinander zu vergleichen fällt schwer. Setzte WILLARD den Schwerpunkt auf die Charakterdarstellungen der Protagonisten, treten die menschlichen Akteure hier deutlich in den Hintergrund. Im Erstling waren die Ratten Ausdruck der späten persönlichen Befreiung Willards von familiären und gesellschaftlichen Zwängen. Als er am Ende erkennen musste, dass er einen faustischen Pakt geschlossen hatte, war es zu spät. In BEN sind die Nagetiere die eigentlichen Hauptdarsteller, die eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen. BEN atmet noch mehr als der Vorgänger das typisch US-amerikanische B-Film-Grauen. Liebhaber des Horrorkinos werden aber ganz sicher beiden Varianten etwas abgewinnen können.

Die Ausstattung der Mediabook-Edition ist erneut hervorragend. Der Ton liegt in deutscher und englischer Sprachfassung vor. Es finden sich ein zwanzigseitiges Booklet wie auch diverse Werbespots, eine Bildergalerie und zeitgenössisches Werbematerial. Neben einem Interview mit Schauspieler Lee Montgomery, der in die Rolle des Danny schlüpfte, ist ebenfalls ein Audiokommentar mit Montgomery und Nathaniel Thompson enthalten. Ein besonderes Extra ist die ebenfalls enthaltene alte deutsche Kinofassung des Cinerama-Verleihs. Diese ist vor allem aus zensurhistorischer Sicht interessant.

Ben | USA 1972 | Regie: Phil Karlson | Darsteller: Lee Montgomery, Joseph Campanella, Arthur O’Connell, Rosemary Murphy, Meredith Baxter, Kaz Garas u.a.

Anbieter: Anolis Entertainment