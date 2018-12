Von Oliver Schäfer

USA, 1812: Die Kämpfe zwischen Amerikanern und Briten eskalieren. Die Briten haben mit den Mohawk vereinbart, dass diese sich neutral verhalten und im Gegenzug nicht ihr Land verlieren. Der Mohawk-Krieger Calvin Two Rivers (Justin Rain, FEAR THE WALKING DEAD) überfällt im Alleingang einen amerikanischen Außenposten und tötet alle Soldaten. Daraufhin flieht er zusammen mit seiner Stammesschwester Oak (Kaniehtiio Horn) und ihrem britischer Liebhaber Joshua (Eamon Farren) tief in den Wald. Dort werden sie von einem kleinen amerikanischen Trupp überrascht, angeführt von Colonel Hezekiah Holt (Ezra Buzzington). Ihnen gelingt erneut knapp die Flucht, doch die Amerikaner lassen nicht locker und es entwickelt sich ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

Gleich vorweg und den überraschend vielen positiven Kritiken zum Trotz – ich fand diesen Film öde und langweilig, darstellerisch fragwürdig, sowie optisch und akustisch wenig ansprechend. Offensichtlich mit kleinstem Budget gedreht, gelingt es Regisseur und Co-Autor Geoghegan (WE ARE STILL HERE) leider an keiner Stelle, ein überzeugendes Szenario zu liefern. Die krude Mischung aus Historiendrama, progressiver Romanze und 80er-Slasher findet keinen gemeinsamen Nenner. Die Darstellungen reichen von hölzern flach (Farren) bis aufgeblasen theatralisch (Buzzington).

Das Setting wirkt wie das Naturschutzgebiet um die Ecke, nicht wie ein belebter Wald und schon gar nicht wie ein Schauplatz dramatischer Ereignisse. Oaks indianische Kostümierung sieht zudem eher aus, als sei sie aus dem Kleiderschrank eines Althippies geklaut worden. Kamera und Schnitt sind in Ordnung, auch wenn manche Szene für meinen Geschmack zu lang dauert. Der elektronische Score ist überladen und omnipräsent. All das könnte ich verzeihen, wenn der Film wenigstens ansatzweise spannend oder glaubhaft dramatisch wäre, aber hier hat für mich wirklich nichts funktioniert. Die hier und da anklingende Kritik am amerikanischen Umgang mit Minderheiten, die Besetzung eines weiblichen Racheengels und die als selbstverständlich dargestellte Dreierbeziehung von Oak, Calvin und Joshua sind löblich, gehen aber in der amateurhaften Ödnis dieses Films unter.

___________________________________________________________________

USA 2017 | Regie: Ted Geoghegan | Darsteller: Kaniehtiio Horn, Ezra Buzzington, Eamon Farren, Justin Rain, Jon Huber, Robert Logstreet u.a.

Anbieter: Splendid Film / WVG Medien