Von Jochen Plinganz

Der für sein KZ-Drama DIE FÄLSCHER oscarprämierte Wiener Stefan Ruzowitzky (ANATOMIE) legt in seinem dritten englischsprachigen Film PATIENT ZERO ein nur in Ansätzen interessantes B-Movie des Infizierten/Zombie-Subgenres hin, dessen Ende knapp am Schrott vorbeifliegt. Die Suche nach dem ersten Infizierten eines Wutvirus‘, das die Erde überrannt hat, findet komplett in einer unterirdischen Bunkeranlage statt, die als Forschungslabor dient und ein Kammerspiel hervorbringt, das mit Hast Thrill erzeugt, bei Atmosphäre und Horror aber weitgehend versagt.

Dabei gleicht das Set-Up stark DAY OF THE DEAD, einschließlich des Konflikts ziviler Forscher und aggressiver Militärs. Selbst die Arm-Amputation wurde übernommen – nur ohne Splatter-Effekte, denn PATIENT ZERO bleibt weitgehend blutarm. Dabei kann er anfangs mit nervöser Kamera, rascher Schnittfolge und rasantem News-Zusammenschnitt eine achtbare apokalyptische Stimmung beschwören und auch das Script verfolgt ein paar vielversprechende Ideen. Die Infizierten sind keine schlurfenden Romero-Gestalten, sondern rasende 28 DAYS LATER-Irre, die obendrein sprechen können. Wodurch manches an eine niederbudgetierte Version von Soderberghs CONTAGION erinnert.

Es gelingt Ruzowitzky, der abgenutzten Prämisse zunächst noch interessante Aspekte abzugewinnen, diese gehen jedoch später durch Rückgriffe auf die unnötigsten Versatzstücke verlustig. Nach 30 Minuten ist die Kulisse des Heizungskellers ausgereizt, trotz gut agierender Mimen (Natalie Dormer aus THE TUDORS und GAME OF THRONES, Stanley Tucci aus DIE TRIBUTE VON PANEM) sind die Figuren nicht sympathisch genug, um mit ihnen zu fühlen, weshalb die emotionale Seite nicht funktionieren mag. Was pointiert und prägnant beginnt, endet in abgedroschenen Standards mit Hektik statt Effekten, meilenweit vom nicht unähnlichen WORLD WAR Z entfernt.

Erschienen auf Komm & Sieh.

Patient Zero, GB 2018 | Regie: Stefan Ruzowitzky | Drehbuch: Mike Le | Kamera: Benedict Neuenfels | Musik: Michael Wandmacher | Darsteller: Natalie Dormer, Matt Smith, Stanley Tucci, John Bradley, Clive Standen, Agyness Deyn, u.a. | Laufzeit: 93 Min.