Von Oliver Schäfer

Will (Logan Marshall-Green) und seine Freundin Kira (Emayatzy Corinealdi) sind auf dem Weg zu einer Party. Die Einladung stammt von Wills Exfrau Eden (Tammy Blanchard). Beide hatten sich nach dem Unfalltod ihres Sohnes getrennt und Eden war danach zwei Jahre mehr oder weniger spurlos verschwunden. Nun ist sie nebst neuem Partner David (Michiel Huisman) wieder aufgetaucht und hat neben Will und Kira alle gemeinsamen Freunde aus der alten Zeit in ihr ehemals gemeinsames Haus zu einer Art Wiedersehensfeier eingeladen. Will ist nie mit dem Tod seines Sohnes fertig geworden und schon die Reise zum ehemaligen Haus gestaltet sich schwierig, nicht zuletzt durch einen von Will angefahrenen Kojoten, den er mit einem Radschlüssel erschlagen muss. Die Ankunft im alten Heim ist befremdlich. Es gibt zu viele Umarmungen und übertriebene Freundlichkeiten, besonders seitens Edens neuem Partner David. Außerdem fällt Will auf, dass alle Fenster vergittert sind, David hinter jedem Neuankömmling die Haustür abschließt und den Schlüssel einsteckt. Später stellt sich auch noch heraus, dass es weder Handyempfang noch ein funktionierendes Festnetztelefon gibt. Für alles gibt es scheinbar plausible Gründe, aber Will bleibt misstrauisch.

Als man schließlich zum eigentlichen Dinner Platz nimmt, eskaliert die freundliche Einladung zu einer blutigen Schlachtplatte… Regisseurin Karyn Kusama hat hier einen klassischen Suspense-Thriller gedreht, der den Zuschauer über weite Strecken über Ziele und Motive der Figuren im Unklaren lässt. Sie versteht es geschickt, eine unterschwellige Bedrohung zu erzeugen, trotzdem fragt man sich zwischendurch, ob Will nicht doch nur überreagiert auf die Umgebung, die damit verbundene tragische Erinnerung an seinen Sohn und die schönen Zeiten gemeinsam mit Eden. Der Film nimmt sich Zeit, um dann zum Tiefschlag anzusetzen und das ganze Drama schließlich mit einem perfiden Kameraschwenk für die letzte Überraschung zu beenden. THE INVITATION erfindet dabei weder das Thrillergrenre, noch die Unterabteilung „Dinner in der Hölle“ neu, spielt jedoch sehr gekonnt mit Variationen und Erwartungen. Dabei wird Regisseurin Kusama unterstützt von einer sehr gut aufspielenden Truppe bekannter und weniger bekannter Darsteller.

Der Film steht und fällt jedoch mit dem seit Jahren unter Wert gehandelten Logan Marshall-Green, der im Verlauf des Films die gesamte Bandbreite seiner Gefühle durchleben muss. Die anderen Rollen verblassen dahinter naturgemäß, dennoch haben alle Akteure ihre Momente. Tammy Blanchard als scheinbar absurd glückliche Gastgeberin, Michiel Huisman als überfreundlicher Kumpeltyp, der Will alarmierend ähnlich sieht oder Lindsay Burdge als mental offensichtlich sehr instabiles und sexhungriges Dummchen. Insbesondere John Carroll Lynch zeigt einmal mehr, warum seine Darstellung in David Finchers ZODIAC vielen Thrillerfreunden so gut in Erinnerung blieb.

Ein sehr feiner, intelligenter und überraschend vielschichtiger Thriller.

The Invitation, USA 2015 | Regie: Karyn Kusama | Darsteller: Logan Marshall-Green, Tammy Blanchard, Michiel Huisman, John Carroll Lynch, Emayatzy Corinealdi, Mike Doyle, Lindsay Burdge u.a.

Anbieter: Pandastorm Pictures