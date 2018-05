Goddess of Love

Von Oliver Schäfer

Venus (Alexis Kendra) verdient sich als Stripperin ihren Lebensunterhalt, führt ansonsten aber ein offenkundig einsames Leben, in dem Alkohol und Drogen durchaus nicht ungewöhnlich sind. Eines Abends tanzt sie für Brian (Woody Naismith), einen wohlhabenden Fotografen, der sich durch Venus an seine verstorbene Frau erinnert fühlt. Die beiden beginnen eine Beziehung, doch irgendwann dauert es immer länger bis Brian Nachrichten beantwortet und die gemeinsamen Abende werden auch seltener. Nachdem sie heimlich eine Sprachnachricht auf Brians Handy abhört, bekommt Venus schnell den Verdacht, dass Brian untreu sein könnte. Sie beginnt, ihren Herzensmann zu verfolgen, während sie sich langsam in eine wahnhafte Eifersucht hineinsteigert, deren erstes Opfer nicht lange auf sich warten lässt…

Die Story von Regisseur Jon Knautz und seiner Hauptdarstellerin Alexis Kendra bietet die klassische Ausgangslage für einen FATAL-ATTRACTION-Rip-Off, auch wenn hier natürlich nicht das Kaliber eines Douglas-Close-Lyne-Films geboten wird. Aber die vorhandenen Mittel sind gut eingesetzt und herausgekommen ist sicher keine große Kunst, aber ein kompetenter, unterhaltsamer und teils origineller Thriller, der auch psychologisch interessant gemacht ist.

Angeführt von der gut aufspielenden Alexis Kendra weiß der gesamte Cast zu überzeugen. Besonders Monda Scott als Stripperkollegin Chanel hinterlässt einen guten Eindruck. Kendra selbst wirkt anfangs leicht überfordert, meistert ihre Rolle im Verlauf des Films aber sehr gut, besonders nachdem klar wird, dass Venus unter schweren psychologischen Problemen leidet, die sie immer häufiger Dinge sehen oder hören lässt, die tatsächlich gar nicht da sind. Diese teilweise surreal anmutenden Sequenzen unterstreichen die von Venus Besitz ergreifenden Wahnvorstellungen, unterlegt von einem jazzigen, teils dissonanten Score.

Auch wenn der Film das Genre nicht neu erfindet und im letzten Drittel nicht gänzlich überzeugt, haben wir hier dennoch einen handwerklich gut gemachten Thriller, der an einem regnerischen Nachmittag für kurzweilige Abwechslung sorgt.

Goddess of Love, USA / Kanada | Regie: Jon Knautz | Darsteller: Alexis Kendra, Woody Naismith, Elizabeth Sandy, Monda Scott u.a.

Anbieter: Maritim Pictures