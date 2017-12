Von Max Renn

Die stumme Eliza arbeitet Anfang der 60er Jahre als Putzkraft in einem geheimen US-Laboratorium, wo ein Wassermensch aus dem Amazonas gefangen gehalten wird. Während sich Eliza in die geschundene Kreatur verliebt, wollen Sicherheitschef Strickland und russische Agenten ihn liquidieren.

Guillermo del Toros in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnete DIE SCHÖNE UND DAS BIEST-Fabel THE SHAPE OF WATER nimmt sich die erste halbe Stunde wie der Film des Jahres aus: Eine verträumte Lovestory in liebevoll-nostalgischem Setting, cinephil, verschroben-komisch und zugleich makaber-abgründig, eine Politparabel mit hohem Anspruch wie PANS LABYRINTH um bittere Realitäten und Sehnsuchts-Fantasien.

Zwischen fein ironischer Komik und griechischer Tragödie wächst ein Panoptikum über den ‚American Way of Life’ aus Underdog-Perspektive, mit kauzigen Figuren und stark auftrumpfenden Darstellern. Sally Hawkins gibt als Aschenputtel wie in MAUDIE alles, Octavia Spencer (HIDDEN FIGURES) glänzt als energische Pipi-Philosophin und Michael Shannon (MIDNIGHT SPECIAL) schärft genial sein Profil als faschistischer Widerling.

Was dabei zunehmend aus dem Fokus gerät ist a) die Liebesgeschichte, die irgendwann vergisst, ihre Gefühle nahezubringen und b) ein stringenter Fortgang der Handlung, die zunehmend nerdy um sich selbst kreist und – zugegebenermaßen hübsch skurrilen – Nebenfiguren zu viel Platz einräumt. THE SHAPE OF WATER zieht sich vor allem deshalb so hin, weil er die anfangs etablierten Themen und Elemente nicht mehr richtig zu bündeln weiß.

Del Toros ambitioniertes Werk lässt nichts aus, dazu noch Rassismus, Sexismus, Homophobie. Das ist überladen und der Erzählung abträglich, auch wenn immer wieder schöne Fantasy-Ideen aufblitzen und Typen wie Elizas Nachbar oder der russische Agent berührende Miniaturen sind. Ein begeisternder Spaß wie HELLBOY 2 kann sich zwischen harmloser Golden-Hollywood-Fantasie und Kalter-Kriegs-Härte aber nicht entfalten.

Erschienen auf Komm & Sieh:

The Shape of Water, USA 2017 | Regie: Guillermo del Toro | Drehbuch: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor | Kamera: Dan Laustsen | Musik: Alexandre Desplat | Mit: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, David Hewlett, Nick Searcy, u.a. | Laufzeit: 123 Min.