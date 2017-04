Von Bodo Traber und Gerd Naumann

Die Anolis-Hammer-Edition hat sich mittlerweile als feste Größe für Liebhaber klassischer Grusel- und Science-Fiction-Filme etabliert. Wie gewohnt liegt mit THE VAMPIRE LOVERS (GRUFT DER VAMPIRE, 1970) eine hochwertige Veröffentlichung vor. Damit findet einer der letzten durchweg gelungenen Filme der Hammer-Schmiede nun auch in Deutschland den Weg auf Blu-ray. Der aufgrund einiger mild-freizügiger Szenen ehedem als „Lesbenvampirporno“ abgetane kleine Genreklassiker wurde routiniert von Roy Ward Baker in Szene gesetzt. Bemerkenswert sind nicht nur die hochwertig-opulenten Filmsets sondern auch die Farbgestaltung des Kameramanns Moray Grant. Mühelos gelingt diesem der Spagat zwischen den nostalgischen Farbschemata klassischer Gruselfilme der 1960er Jahre und einer fast als realistisch zu bezeichnenden 1970er-Jahre-Dokuästhethik.

Bei THE VAMPIRE LOVERS handelt es sich um eine Verfilmung der bekannten literarischen Vorlage CARMILLA des Iren Joseph Sheridan Le Fanu. Zugleich begründete Hammer damit den Beginn der populären Karnstein-Trilogie, die mit Jimmy Sangsters LUST FOR A VAMPIRE (NUR VAMPIRE KÜSSEN BLUTIG, 1970) und John Houghs Meisterwerk TWINS OF EVIL (DRACULAS HEXENJAGD, 1971) weitergeführt wurde. Hammer-Ikone Peter Cushing trat sowohl in THE VAMPIRE LOVERS als auch in TWINS OF EVIL auf, wobei seine Darstellung gerade in letzterem bemerkenswert ist. THE VAMPIRE LOVERS besitzt zudem mit Ingrid Pitt eine Darstellerin, die es vermochte, in den späten Jahren von Hammer noch zu einem charismatischen Aushängeschild zu werden. Während Regisseur Peter Sasdy in seinem COUNTESS DRACULA (COMTESSE DES GRAUENS, 1971) nicht durchweg vermochte, die herbe Schönheit der polnischstämmigen Schauspielerin für sich zu nutzen, gelang dieses Roy Ward Baker tadellos. Als Sukkubus schleicht sich Ingrid Pitt als die letzte der blutsaugenden Unsterblichen der Familie Karnstein, die überirdisch schöne Mircalla, in die Liebe und Gastfreundschaft mehrerer blutjunger Mädchen und ihrer reichen Familien. Bald schon schwächeln die Töchter des Hauses, des Nächtens im Schlafgemach besucht von einem lüsternen Schatten, seltsame Bisswunden aufweisend…

Wenngleich die Handlung in der Steiermark des 19. Jahrhunderts spielt, atmen Dekor, Darsteller, Filmmusik und Inszenierung natürlich die wohlvertraute Atmosphäre des alten Empires, die britische Genrefilme so einzigartig und liebenswert macht. Charmant ist ebenfalls die Edition von Anolis. Neben dem Hauptfilm, der in einem überaus gelungenen Bildtransfer präsentiert wird, finden sich hier zahlreiche interessante Extras. Erwähnenswert ist zum Beispiel der mittlerweile als filmhistorisches Dokument zu betrachtende Audiokommentar von Roy Baker, Tudor Gates und Ingrid Pitt höchst selbst. Dieser ist nicht nur wunderbar nostalgisch, er rührt auch zu Tränen. Einen zweiten Audiokommentar steuern Rolf Giesen, Kurator der Hammer-Edition und Volker Kronz bei. Neben einem Interview mit Madeline Smith ist überdies die Dokumentation RESURRECTING THE VAMPIRE LOVERS zu nennen. Gänsehaut erzeugt die Lesung von Ingrid Pitt, die hier die literarische Vorlage CARMILLA vorträgt. Abgerundet wird das Bonusmaterial durch diverse Trailer, Werbespots und zeitgenössisches Pressematerial. Erschienen ist der Film sowohl als Standardausgabe wie auch in verschiedenen Mediabookvarianten. Letztere beinhalten ein 36-seitiges Booklet mit Beiträgen von Rolf Giesen, Uwe Huber & Guiskard Oberparleiter.

The Vampire Lovers, Großbritannien 1970, R: Roy Ward Baker, D: Ingrid Pitt, Madeline Smith, Peter Cushing, Jon Finch, Douglas Wilmer, Pippa Steele, George Cole, Ferdy Mayne u.a.

Anbieter: Anolis Entertainment