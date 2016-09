Von Gerd Naumann

Als einer der ersten Titel der aktuellen Hammer-Edition von Anolis erschien seinerzeit QUATERMASS AND THE PIT (DAS GRÜNE BLUT DER DÄMONEN, 1967). Dabei handelt es sich um den abschließenden Teil von Hammers klassischer QUATERMASS-Trilogie, die auf drei in Großbritannien ehedem populären TV-Mehrteilern der BBC basiert. Die von Autor Nigel Kneale erdachten Mehrteiler entwickelten sich zum Publikumserfolg, nicht alles jedoch hat die Zeiten überdauert. Von den ersten beiden Quatermass-Abenteuern sind nur wenige Episoden erhalten geblieben, so dass die Kinoproduktionen von Hammer das beste Zeugnis einer versunkenen Frühzeit des britischen phantastischen Kinos darstellen. Für den Spielfilm QUATERMASS AND THE PIT trat Regisseur Roy Ward Baker in die Fußstapfen des Genreveteranen Val Guest, der in den 1950ern die beiden Vorgänger inszenierte. Sowohl THE QUATERMASS XPERIMENT (SCHOCK, 1955) wie auch QUATERMASS II (FEINDE AUS DEM NICHTS, 1957) zählen heute mit zu den besten Vertretern des anspruchsvollen Science-Fiction-Kinos, obwohl sie von der Produktionsschmiede Hammer seinerzeit als Horrorschocker vermarktet wurden. So war das „X“ im Titel als Anspielung auf das X-Rating des Censorship Boards gedacht. Nach dem großen Kassenerfolg des ersten QUATERMASS-Films änderten sich die Prioritäten des Studios, das bis dahin vor allem Robin-Hood-Filme für den Jugendmarkt produziert hatte: Statt eines schon geplanten Historienfilms wurden Neuverfilmungen der klassischen FRANKENSTEIN- und DRACULA-Stoffe in Angriff genommen.

Zentraler Protagonist aller drei QUATERMASS-Filme wie auch der Serien ist der Naturwissenschaftler Professor Bernard Quatermass – ein forsch auftretender Raketenwissenschaftler, der sich mit der unvorhergesehenen Existenz außerirdischer Lebensformen konfrontiert sieht. Ebendieser Quatermass verantwortet eine Raumfahrtmission, von der ausschließlich ein Überlebender zurückkehrt. Dieser ist zum einen nicht ansprechbar und weist zum anderen erstaunliche Veränderungen der Physis auf. Er ist, so hat es den Anschein, nicht mehr die gleiche Person, als die er ins All aufgebrochen war. Es mehren sich die Anzeichen, dass der Raumfahrer im All von etwas befallen wurde, das nun eine Gefahr für die Erde darstellt… In brillant photographierten Schwarzweißbildern gelingt es Val Guest, ein beklemmendes Gesellschaftsbild aus der Hochzeit des Kalten Krieges zu zeichnen. Wie die Figuren sich im Verlaufe der Entwicklungen misstrauen, auf jede Veränderung des Gegenübers mit Furcht und Abgrenzung reagieren, das trägt einen großen Teil zur nach wie vor intensiven Atmosphäre von THE QUATERMASS XPERIMENT bei. Das Fremde, das sich Verändernde, im bildhaften Sinne Mutierende, ist die Triebfeder der Handlungen der Protagonisten…

Die bei Anolis erschienene Blu-ray-Edition darf mit Fug und Recht als überaus gelungen bezeichnet werden. Der deutsche und englische Ton liegt in sauberem und klar verständlichem Mono vor. Filmhistorisch von Belang ist die Tatsache, dass beide existierende deutsche Synchronfassungen enthalten sind. Neben der zeitgenössischen Bearbeitung des Filmatelier Göttingen, in der sich Professor Quatermass in „Ingenieur Brown“ verwandelt hat, findet sich ebenso die Jahrzehnte später für die Fernsehausstrahlung entstandene, originalgetreue Hamburger Fassung. Besonders hervorzuheben ist das detailreiche und akribisch restaurierte Bild. Bezüglich des enthaltenen Bonusmaterials dürfte die Scheibe zu den auf diesem Bereich am umfangreichsten ausgestatteten der Anolis-Reihe zählen. Val Guest kommt im Bonusmaterial gleich viermal zu Wort; neben einem knapp neunminütigen, von Marcus Hearn geführten Interview und einem knapp halbstündigen Gespräch mit Stephen Gallagher ist der Regisseur auch in der Doku FROM REALITY TO SCIENCE FICTION zu erleben. Marcus Hearn wiederum bestreitet gemeinsam mit Guest einen Audiokommentar. Spannend ist auch das Featurette A CREEPING XPERIMENT, das die Unterschiede zwischen der amerikanischen Verleihfassung und der britischen Originalfassung unter die Lupe nimmt. Ein profunder Audiokommentar von Rolf Giesen, diverse Trailer- und Titelsequenzen, die englische Super-8-Fassung und zahlreiche weitere Extras runden diese gelungene Blu-ray ab.

___________________________________________________________

The Quatermass Xperiment, Großbritannien 1955, Regie: Val Guest, Mit: Brian Donlevy, Richard Wordsworth, Jack Warner, Margia Dean, Thora Hird, Gordon Jackson, David King-Wood, Harold Lang, Lionel Jeffries, Sam Kydd u.a.

Anbieter: Anolis Entertainment